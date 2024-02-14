У горах, поблизу кордону з Румунією, прикордонники виявили тіло чоловіка

У горах, поблизу кордону з Румунією, ввечері 13 лютого прикордонники Мукачівського загону виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, військовослужбовці відділення "Богдан" отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах українцем.

"14 лютого близько 04:00 румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який згодом зник, — йдеться у повідомленні.

Вранці, близько 08:00, румунська сторона повідомила, що за результатами пошуків виявили тіло громадянина України без ознак життя.

У Держприкордонслужбі закликають утриматися від походів у гори, де зараз спостерігаються складні погодні умови, зокрема: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру.

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