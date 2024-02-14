У Запоріжжі на поверхні річки Дніпро виявили плями нафтопродуктів. Наразі джерело витоку не встановлено.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південного округу.

Окремі осередки плям нафтопродуктів виявили навпроти Центрального пляжу. Інспектори відібрали проби поверхневих вод для лабораторного дослідження.

Інспектор Державної екологічної інспекції Південного округу відбирають проби для дослідження. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Крім цього, направлені листи до Укргідроенерго та АСК "Укррічфлот" щодо проведення візуального обстеження об’єктів на предмет можливого витоку нафтопродуктів.

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