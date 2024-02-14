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У Запоріжжі на поверхні річки Дніпро виявили плями нафтопродуктів
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У Запоріжжі на поверхні річки Дніпро виявили плями нафтопродуктів

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У Запоріжжі на поверхні Дніпра виявили плями нафтопродуктів
Інспектори Державної екологічної інспекції Південного округу відбирають проби для дослідження. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У Запоріжжі на поверхні річки Дніпро виявили плями нафтопродуктів. Наразі джерело витоку не встановлено.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південного округу.

Окремі осередки плям нафтопродуктів виявили навпроти Центрального пляжу. Інспектори відібрали проби поверхневих вод для лабораторного дослідження.

У Запоріжжі на поверхні річки Дніпро виявили плями нафтопродуктів
Інспектор Державної екологічної інспекції Південного округу відбирають проби для дослідження. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Крім цього, направлені листи до Укргідроенерго та АСК "Укррічфлот" щодо проведення візуального обстеження об’єктів на предмет можливого витоку нафтопродуктів.

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