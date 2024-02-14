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У Львові прооперували чоловіка, в якого були пухлини підшлункової залози
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У Львові прооперували чоловіка, в якого були пухлини підшлункової залози

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У Львові прооперували чоловіка, в якого були пухлини підшлункової залози
Сергій із хірургом Юрієм Шаваровим й інтерном Ігорем Середою. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

У львівській лікарні святого Пантелеймона прооперували 48-річного Сергія, в якого були судоми. Раніше йому діагностували епілепсію, проте в підшлунковій залозі пацієнта виявили доброякісні пухлини.

Про це розповіли у пресслужбі Першого медоб'єднання Львова.

48-річний Сергій — мешканець Львівщини. Шість років тому він вперше втратив свідомість, з'явилися напади судом. Лікарі за місцем проживання діагностували епілепсію. Чоловікові не допомагали ліки, а за останні пів року самопочуття погіршилося.

"Я вже не міг працювати. Мене часто турбували напади судом, я втрачав свідомість, почав падати зір. Але найгірше було те, що одного разу я пішов в магазин та забув дорогу додому. А в магазині не зрозумів де я", — розказав Сергій.

Торік у жовтні швидка привезла Сергія до Лікарні Святого Пантелеймона. В пацієнта, за словами лікарів, був критично низький рівень цукру в крові, тож йому провели КТ-дослідження підшлункової залози. В її хвості й головці виявили пухлини.

"Це вкрай рідкісні пухлини, що зустрічаються лише в 4 людей на 1 000 000 населення. Такі новоутворення переважно доброякісні, але шкоди наносять чималої. Адже інсуліноми зумовлюють активне продукування гормону інсуліну, що викликає гіпоглікемію — різке падіння рівня цукру в крові. Як наслідок — втрата свідомості та судоми", — йдеться у повідомленні.

Команда хірургів на чолі з Юрієм Шаваровим прооперувала Сергія. Спершу провели малоінвазивне видалення односантиметрової пухлини хвоста підшлункової. За словами лікарів, ця операція складна, адже в місці втручання проходять селезінкові судини й артерії.

Операція минула успішно, а за місяць хірурги видалили пухлину з головки підшлункової залози. Друге втручання також минуло без ускладнень.

На п'ятий день після другої операції Сергій поїхав додому. Рівень цукру в його крові нормалізувався, напади судом припинилися. Після реабілітації Сергій хоче відновити фізичні навантаження та знову зайнятися бігом.

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