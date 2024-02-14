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У громаді на Житомирщині відшкодували понад пів мільйона зайво нарахованих виплат — Держаудитслужба
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У громаді на Житомирщині відшкодували понад пів мільйона зайво нарахованих виплат — Держаудитслужба

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У громаді на Житомирщині відшкодували понад пів мільйона зайво нарахованих виплат — Держаудитслужба
Фото ілюстративне: Pixabay

В Оліївській громаді після перевірок Держаудитслужби відшкодували понад пів мільйона гривень, зайво нарахованих у вигляді премій, доплат і надбавок, а також доробили ремонт в одному з ліцеїв.

Про це на своєму сайті 12 лютого поінформувало управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

У повідомленні сказано, що перевірку проводили у відділі освіти Оліївської громади.

"Значну частину порушень ревізори знаходять саме під час перевірок оплати праці. У відділі освіти Оліївської сільради аудитори встановили низку порушень, серед яких зайве нарахування та виплата премій, доплат і надбавок. Вказані порушення усунули, переказавши кошти на рахунок відділу освіти та повернули до бюджету. Також аудитори виявили випадки, коли підрядники частково виконали інші види ремонтних робіт, а не ті, що передбачені проєктною документацією, що призвело до переплати за вартість робіт з боку відділу освіти. Підрядника зобов'язали додатково виконати ті роботи, які були прописані в проєктній документації, в результаті чого вдалося провести ремонт у ліцеї, не порушуючи договірних зобов’язань та враховуючи всі законодавчі вимоги", — сказано у повідомленні Держаудитслужби.

У коментарі Суспільному керівник відділу освіти Оліївської сільради Олександр Антонюк розповів, що всі порушення у відділі усунули під час проведення ревізії.

"Звісно, ми підписали акт перевірки Держаудитслужби, адже під час аудиту фахівці вказують, які саме нормативні документи були порушені і дають роз'яснення, що саме порушено. Про зайві виплати премій і доплат — там мова йде про виплати у різні роки. Я зараз не пам'ятаю точно, за який саме період, бо акт перевірки Держаудитслужба нам надала ще у серпні 2023 року. Що стосується ремонту в ліцеї, то йшлося про поточний ремонт, який виконували у 2021 році. Там дійсно були виконані додаткові роботи, не передбачені проєктно-кошторисною документацією, а ті, що були передбачені, виконані не були. Мова йде про роботи на суму до 15 тисяч гривень. Зазначу, що це був не капітальний ремонт і не реконструкція, і в період, який не стосувалося воєнного часу. Усі порушення були одразу усунуті в ході ревізії. У своєму матеріалі Держаудитслужба так і написала, що гроші, які зайво нарахували працівникам закладів освіти, повернули, а необхідні роботи підрядник виконав під час проведення перевірки", — розповів Олександр Антонюк.

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