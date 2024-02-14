Поліція розслідує аварію в Харкові, де загинув пішохід і травмувалася дитина

У Харкові загинув 53-річний чоловік внаслідок аварії ввечері 13 лютого по проспекту Тракторобудівників. Його 7-річна донька зазнала травм.
Дитина перебуває в лікарні, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Місце аварії по проспекту Тракторобудівників, Харків, 13 лютого 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram
"Аварія сталася близько 17:20. Водій легковика Geely скоїв наїзд на батька з донькою, які переходили проїжджу частину попередньо поза межами пішохідного переходу", — сказано в повідомленні.
У поліції відкрили кримінальне провадження.
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