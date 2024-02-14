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В одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи: причина
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В одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи: причина

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Будинок Гоголя в Одесі
Стан "Будинку Гоголя" в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі у "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи. Будівлю почали реставрувати у червні 2021 року.

Про це 14 лютого повідомили в Одеській міській раді.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, до початку повномасштабної війни з власниками будівлі ТОВ "Хілс Інвест" була домовленість про проведення протиаварійних робіт. Вони мали зупинити руйнування будівлі, зміцнити її конструкції та підготувати до подальшої реставрації.

В одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи: причина
Стан "Будинку Гоголя" в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Однак, як додали у міській раді, у 2023 році будівлю почали незаконно пристосовувати під, ймовірно, готель. Там добудували третій поверх з боку двору та розпочали облаштування нових балконів. Наразі роботи зупинені.

В одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи: причина
Стан "Будинку Гоголя" в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Будинок на вулиці Гоголя, 11 — пам'ятка архітектури, будинок Трощинського, споруджений у 1849 році. Будівля більш відома, як “Будинок Гоголя”, бо у 1850-1851 рр. тут жив і працював письменник Микола Гоголь. Через це свою назву отримала й вулиця, на якій розташована пам’ятка.

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