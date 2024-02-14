У День закоханих 14 лютого Суспільне Миколаїв пропонує добірку книг, які окутають вас теплом кохання та вразять історіями, де любов зустрічається з випробуваннями війни, карантину, втрат та сподівань. Там, де надія завжди світить на горизонті, навіть у найтемніші часи.

Добірку підготували за рекомендацією Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Думка автора може не збігатися з позицією редакції.

"Я тебе… війна" — Христина Біляковська, Вікторія Середа

Кохання, мрії та плани на майбутнє.

Книга та авторка Христина Біляковська. Колаж Суспільне Миколаїв/фото з відкритих джерел

"Я тебе… війна" — це соціальний проєкт заснований Христиною Біляковською та Вікторією Середою. Авторки шукають історії українок і українців: військових, лікарів, рятувальників, волонтерів та інших. Це розповіді про силу почуттів, надію та життя під час війни, тих, хто зустрів або втратив одне одного.

"Реальні люди, які творять історію тут і зараз, вкотре доводячи, що кохання не має меж навіть після життя, а місце для дива є завжди, навіть у найтяжчі часи", — додає бібліотекарка Валентина Дудка.

"Король дощу" — Сергій "Колос" Мартинюк

Це історія любові в умовах перших місяців ковідного карантину восени 2020 року. Герої книги — Костя і Мар’яна, представники покоління, свідомість яких формувалася в епоху інтернету. З різними смаками, соціальним статусом, поглядами на життя їхні почуття переросли у стосунки.

"Коли пандемія COVID19 заполонила світ, змусивши людей переосмислити своє минуле, змінити відношення до оточення і, не зважаючи на скелети, що саме в такі часи вилазять із шафи, спромогтися зберегти любов до рідних та близьких", — говорить бібліотекарка.

Книга та автор Сергій "Колос" Мартинюк. Колаж Суспільне Миколаїв/фото з відкритих джерел

Дії роману розгортаються у напівпорожній столиці України з підпільними барами, панічними настроями в очах людей і неможливістю планувати майбутнє. Цей роман про віднайдення втраченого і ціну, що готові заплатити люди, аби змінити щось по-справжньому.

"Її війна: 25 історій про сміливість, силу і любов" — Євгенія Подобна

У книзі зібрані історії жінок — волонтерок, військових, журналісток, медикинь та переселенок, які бачили зблизька війну задовго до 24 лютого 2022 року. Спогади про наболіле та пережите протягом 2014 — 2022 років, зазначає Валентина Дудка.

"Про біль та втрату, світло і надію, добро та любов. Кожен розказаний епізод сповнений щирих людських емоцій, переживань, відчуттів. Це крик зранених душ жителів різних міст і сіл України, що пережили окупацію, геноцид, полон чи зазнали непоправних втрат", — розповідає бібліотекарка.

Книга та авторка Євгенія Подобна. Колаж Суспільне Миколаїв/фото з відкритих джерел

Євгенія Подобна — воєнна кореспондентка, журналістка, науковиця. Лауреатка Шевченківської премії 2020 року. Вона зібрала оповіді про те, як віднайти "себе" у період "темряви" та змінити своє життя — про спільний досвід війни, спільні рани та сподівання.

"P.S. Я кохаю тебе" — Сесілія Ахерн

Бестселер ірландки Сесілії Ахерн. Події обертаються навколо тридцятирічної Голлі Кеннеді, яка впадає у відчай після втрати коханого. Згодом вона отримує поштою пакет з листами, які можна відкривати лишень по одному на місяць, написані її чоловіком. Незадовго до смерті Джеррі вирішив допомогти їй жити далі.

Любов виявляється сильніше смерті

Книга та авторка Сесілія Ахерн. Колаж Суспільне Миколаїв/фото з відкритих джерел

Роман перекладений майже на півсотні мов та екранізований компанією Warner Bros. У 2019 історія отримала продовження: Сесілія Ахерн написала "Postscript".

“Я захищу тебе” — Світлана Талан

Історія кохання Кирила та Кіри — різних людей, аби бути разом. Навіть одруження та сімейне життя не змінило цієї обставини. Коли у 2014 році Росія напала на Україну, дівчина рушила добровольцем. Але хлопець був ладен вирушити за нею у саме пекло.

Книга та авторка Світлана Талан. Колаж Суспільне Миколаїв/фото з відкритих джерел

Це історія, в якій все летить шкереберть, і, навіть, кохання опиняється під загрозою найтяжчих випробувань, говорить бібліотекарка Валентина Дудка.

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