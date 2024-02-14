Валентина Мартинюк військовослужбовиця Національної гвардії України. П'ять років тому жінка приєдналася до волинського підрозділу Нацгвардії. З початком повномасштабного вторгнення її чоловік Дмитро також пішов служити добровольцем.

До Дня святого Валентина історію родини розповіли на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.

Зі слів жінки, найбільше цінує те, що за два роки повномасштабного вторгнення та розлуки з чоловіком, їм вдалося зберегти стосунки і зв'язок. Подружжя розробило свою схему спілкування: в наряди та нічні чергування ходять разом. Валентина в Луцьку, а чоловік на сході.

"Так ми знаходимося поряд не дивлячись на те, що між нами тисячі кілометрів. В майбутньому ми скажемо, що це кохання пройшло випробування вогнем. Це кохання пройшло випробування війною", – говорить Валентина.

Валентина Мартинюк з чоловіком. Фото: скрін з відео військової частини 1141 Нацгвардії

В Нацгвардії лучанка служить із 2018 року. У перший день повномасштабної війни її чоловік теж пішов у військкомат, приїхавши з роботи в Рівненській області.

"Я розуміла, що він піде добровольцем, у 14-му році він був строковиком. Він поїхав у зону АТО, вони захищали Луганський аеропорт і інші завдання виконували. Він просто не міг лишитися осторонь. Служить у 100-й бригаді тероборони", – пригадує Валентина.

Для кохання, додає військовослужбовиця, немає визначеного дня, але в День святого Валентина є зайва нагода освідчитись у ньому ще раз.

"Я чекаю свого подарунка — це дзвінок від чоловіка, щоб він сказав, кохана, зі мною все гаразд", — зазналася жінка.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.