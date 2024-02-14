Михайла Лисенка зняли з посади заступника міського голови Дніпра та директора департаменту благоустрою та інфраструктури.

Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року Михайла Лисенка було звільнено з посади заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури.

Звільнення відбулося за згодою сторін.

12 лютого за розпорядженням мера виконуючим обов'язки на цю посаду призначено Олексія Самілика.

Скріншот сайту міської ради Дніпра. Фото: Суспільне Дніпро

Аби затвердити на посаді Олексія Самілика, його кандидатуру мають погодити на сесії міської ради, йдеться у повідомленні.

За словами голови ГО "Платформа Громадський контроль" Дениса Селіна, колишній заступник міського голови Михайло Лисенко впродовж 2023 року був 113 днів у відрядженнях.

"Михайло Лисенко зараз проходить по кримінальній справі по розкраданню на центральному мості і там періодично проходить судове засідання і дивним чином ці судові засідання не накладалися на його відрядження. Я скажу вам, що по досвіду праці з судами – це дуже важко і ну для мене це дивно. Ну це дуже складно, скажемо так зробити, коли в тебе відрядження по місяцю", – зазначив він.

Відповідь міськради Дніпра на запит Дениса Селіна з приводу відряджень Михайла Лисенка. Фото: скріншот документу наданого Денисом Селіним.

Також Денис Селін розповів, що попри відсторонення від посади у червні 2023 року, Михайло Лисенко їздив закордон.

"29.06 з’явилася новина про те, що Михайло Лисенко відсторонений від обов'язків, але при цьому за 4 дні він їде в ось це містечко Сен Форже у Франції, тобто відсторонений, але не зовсім. Для Франції не відсторонений. Він був наскільки я розумію відсторонений від посадових обов'язків, тобто він не міг приймати рішення, але ну там не було штрафних санкцій якихось і так далі, тому він міг бути спокійно в цей час і на лікарняному і на всьому іншому", – каже він.

Чи дійсно відкрите кримінальне провадження по розкраданню коштів на будівництві Центрального мосту у Дніпрі і яке відношення до цього має Михайло Лисенко, Суспільне написало запит до прокуратури Дніпропетровщини. Відповідь оприлюднимо.

Що відомо про усунення з посади заступника міського голови Михайла Лисенка

У червні 2023 року тимчасово усунули з посади заступника міського голови Михайла Лисенка. Про це повідомляв начальник обласної військадміністрації Сергій Лисак під час брифінгу.

Також стосовно Михайла Лисенка ведеться службове розслідування. За словами Сергія Лисака, кадрові зміни пов'язані з неналежним станом укриттів в місті.

"Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія – перевірити результат. Завдання місцевої влади не лише підтримувати в належному стані укриття, а й розширювати їхню мережу", – сказав Сергій Лисак.

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив кадрові зміни відповідно до ухваленого рішення за результатами перевірки РНБО, яка, станом на червень 2023 року, тривала.

Авторка – Інна Шинкаренко.

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