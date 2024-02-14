110 тисяч гривень перерахувала шахраям жителька Івано-Франківщини. 38-річна жінка знайшла оголошення про надання послуг з перевезення до Великої Британії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Як йдеться у дописі, жінка в одній з іноземних спільнот у Telegram знайшла оголошення про перевезення до Великої Британії.

"Жінка домовилася з представником вказаної спільноти про поїздку. Свої послуги аферист оцінив у 110 тисяч гривень. Потерпіла кількома платежами перерахувала гроші на рахунок шахраїв. Однак поїздка не відбулася, аферист видалив свій акаунт", — повідомили в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Щоб не потрапити в пастку шахраїв, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:

ніколи не переходьте за посиланням в електронних листах, які пропонують вам увести особисту інформацію, навіть якщо вам здається, що відправник — ваш банк;

переконайтеся, що вебсторінка не містить граматичних помилок або незрозумілих слів. Це може свідчити про те, що сайт — фейковий і його створили лише для крадіжки;

не здійснюйте ніяких фінансових операцій та не перераховуйте гроші на невідомі рахунки.

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