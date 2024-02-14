13 лютого у Львові внаслідок пожежі в електрощитовій загинув чоловік. Це трапилося у підземному паркінгу на вулиці Виговського.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Вчора (13 лютого, – ред.) пообіді у підземному паркінгу на вул. Виговського (Залізничний район) трапилась пожежа в електрощитовій", – мовиться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі у комірці виявили тіло невідомого чоловіка, віком близько 35-років. Попередня причина смерті — ураження електричним струмом. Усі обставини події з’ясовують фахівці.

Також 13 лютого до Львівської лікарні святого Миколая через отруєння чадним газом госпіталізували немовля 2023 року народження. Також до лікарні доправили жінку.