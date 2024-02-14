На Буковині тривають пошуки дитини, яка впала з містка в річку

У Чернівецькій області тривають пошуки дитини, котра впала з моста у річку Бережонка. 8-річну дівчинку шукають рятувальники, поліцейські та водолази, а також місцеві жителі.

Про це повідомили на сторінці ДСНС області у Facebook.

Дитина зникла 13 лютого у селі Бережонка Банилівської громади. Дівчинка разом із 15-річним братом поверталася зі школи. Вони переходили місток та впали у річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору.

Фото: Facebook/ГУ ДСНС у Чернівецькій області

Станом на 9:00 14 лютого дитину не знайшли. Уночі поблизу місця зникнення рятувальники розгорнули два пости для цілодобового моніторингу ситуації. Пошуки продовжують місцеві, рятувальники та правоохоронці.

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