14 лютого начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що реальної загрози щодо наступу на півночі України та окупації Сум немає.
Про це Олексій Дрозденко зазначив у своєму Telegram-каналі.
Начальник Сумської МВА закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям, що з'явилися у мережі стосовно наступу та окупації.
"Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - додав Олексій Дрозденко.
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Що відомо про обстріли Сумщини 13 та 14 лютого
- Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.
- Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.
- Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.
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