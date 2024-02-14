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"Реальної загрози немає": начальник Сумської МВА про фейк щодо наступу на півночі та окупації Сум
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"Реальної загрози немає": начальник Сумської МВА про фейк щодо наступу на півночі та окупації Сум

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14 лютого начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що реальної загрози щодо наступу на півночі України та окупації Сум немає.

Про це Олексій Дрозденко зазначив у своєму Telegram-каналі.

Начальник Сумської МВА закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям, що з'явилися у мережі стосовно наступу та окупації.

"Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - додав Олексій Дрозденко.

Що відомо про обстріли Сумщини 13 та 14 лютого

  • Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.
  • Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.
  • Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

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