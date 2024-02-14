14 лютого начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що реальної загрози щодо наступу на півночі України та окупації Сум немає.

Про це Олексій Дрозденко зазначив у своєму Telegram-каналі.

Начальник Сумської МВА закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям, що з'явилися у мережі стосовно наступу та окупації.

"Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - додав Олексій Дрозденко.

Що відомо про обстріли Сумщини 13 та 14 лютого

Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї.

Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

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