15 років за напад на перехожого: у Києві поліція затримала трьох чоловіків

У Києві поліція затримала трьох чоловіків. Їх підозрюють у розбійному нападі на перехожого. Вони побили потерпілого та вкрали у нього гроші і особисті речі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого жителя, про те, що його побили та пограбували невідомі. Слідство встановило, що троє чоловіків напали на потерпілого, повалили його на землю та нанесли кілька ударів по голові, від чого він втратив свідомість. Зловмисники забрали гаманець потерпілого в якому було п'ять тисяч гривень, мобільний телефон, навушники та пакет з продуктами.

"Одного з нападників поліцейські затримали за місцем проживання, двох інших — за місцем мешкання їх спільного знайомого. Порушниками виявились місцеві мешканці, віком від 29-ти до 38-ми років, двоє з яких раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів", — сказала старша слідча Дніпровського управління поліції Вікторія Карпова.

У поліції поінформували, що під час обшуків вилучили речі потерпілого, зокрема гроші, частину з яких підозрювані вже встигли витратити. За ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів — тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про крадіжки у Києві та області

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який викрав у підприємця гроші. Поліцейські завершили досудове розслідування та направили матеріали до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

У столиці викрили киянина 1971 року народження, раніше засудженого за вчинення майнових злочинів. Він разом зі спільницею продавав брендові речі, які вони крали у столичних магазинах.

Також поліція затримала групу псевдополіцейських, які грабували жителів. За даними слідства, підозрювані підшукували "жертв", підстерігали їх біля місць проживання, а згодом, вдаючись до фізичної розправи або залякування, вимагали у них гроші та цінне майно.

Серійного викрадача автомобілів засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловік спеціалізувався на викраденні автомобілів марок Honda CR-V та Hyundai Tucson 2019-2021 років випуску.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у скоєнні розбійного нападу та викраденні документів у знайомої. Нападника засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.