Обманом виманив 15 тисяч доларів: на Хмельниччині судитимуть 47-річного чоловіка

На Хмельниччині судитимуть 47-річного жителя Дніпропетровської області, якого підозрюють у тому, що він за схемою "родич у біді" видурив у пенсіонерки 15 тисяч доларів. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За їх інформацією, у листопаді 2023 року до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік.

"Він представився лікарем Хмельницької обласної лікарні та повідомив потерпілій, що її племінниця нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної дороговартісної медичної допомоги. Тому потрібно передати 15 тисяч доларів в найкоротший термін", — написали в прокуратурі.

За їх інформацією, жінка винесла кошти чоловіку, який прийшов до неї додому. Після цього той швидко покинув місце події. Трохи пізніше пенсіонерка звернулась до поліції.

"Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного жителя Дніпропетровської області за фактом шахрайства", — зазначили в обласній прокуратурі.

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