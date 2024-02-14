НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обманом виманив 15 тисяч доларів: на Хмельниччині судитимуть 47-річного чоловіка
ПОЛІЦІЯСудШахрайствоРегіони

Обманом виманив 15 тисяч доларів: на Хмельниччині судитимуть 47-річного чоловіка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обманом виманив 15 тисяч доларів: на Хмельниччині судитимуть 47-річного чоловіка
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині судитимуть 47-річного жителя Дніпропетровської області, якого підозрюють у тому, що він за схемою "родич у біді" видурив у пенсіонерки 15 тисяч доларів. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За їх інформацією, у листопаді 2023 року до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік.

"Він представився лікарем Хмельницької обласної лікарні та повідомив потерпілій, що її племінниця нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної дороговартісної медичної допомоги. Тому потрібно передати 15 тисяч доларів в найкоротший термін", — написали в прокуратурі.

За їх інформацією, жінка винесла кошти чоловіку, який прийшов до неї додому. Після цього той швидко покинув місце події. Трохи пізніше пенсіонерка звернулась до поліції.

"Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного жителя Дніпропетровської області за фактом шахрайства", — зазначили в обласній прокуратурі.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
На Київщині бійцівський пес ледь не напав на 9-річного хлопця, на власника склали протокол
На Київщині собака ледь не напав на 9-річного хлопчика, поліція відреагувала
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На початок