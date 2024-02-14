15 лютого у місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області прощатимуться із загиблим на війні з РФ 44-річним старшим лейтенантом Олександром Ковальовим.

За інформацією голови Світловодської громади Андрія Маліцького, боєць народився 25 січня 1980 року у Світловодську, навчався у місцевій школі №5.

Закінчивши Полтавську сільськогосподарську академію, працював торговим консультантом.

Олександр Ковальов брав участь у Революції гідності, після чого, до середини 2019 року, служив у складі бригади спеціального призначення "Азов".

23 лютого 2022 року чоловік поїхав на заробітки у Польщу. 24 лютого, дізнавшись про повномасштабне російське вторгнення, повернувся додому й 25 лютого відправився на фронт у складі 67-ої окремої бригади Добровольчого українського корпусу, був командиром стрілецького взводу.

Загинув боєць 10 лютого під час бою поблизу Первомайського на Донеччині.