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Повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. На Кіровоградщині прощатимуться з військовим Олександром Ковальовим
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Повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. На Кіровоградщині прощатимуться з військовим Олександром Ковальовим

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Олександр Ковальов загиблий зі Світловодська
Олександр Ковальов . Колаж: Суспільне Кропивницький

15 лютого у місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області прощатимуться із загиблим на війні з РФ 44-річним старшим лейтенантом Олександром Ковальовим.

За інформацією голови Світловодської громади Андрія Маліцького, боєць народився 25 січня 1980 року у Світловодську, навчався у місцевій школі №5.

Закінчивши Полтавську сільськогосподарську академію, працював торговим консультантом.

Олександр Ковальов брав участь у Революції гідності, після чого, до середини 2019 року, служив у складі бригади спеціального призначення "Азов".

23 лютого 2022 року чоловік поїхав на заробітки у Польщу. 24 лютого, дізнавшись про повномасштабне російське вторгнення, повернувся додому й 25 лютого відправився на фронт у складі 67-ої окремої бригади Добровольчого українського корпусу, був командиром стрілецького взводу.

Загинув боєць 10 лютого під час бою поблизу Первомайського на Донеччині.

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