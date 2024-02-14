В селі Гута-Студенецька, що у Корюківському районі, 13 лютого під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік 1960 року народження. Сталося загоряння через необережність під час куріння.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму офіційному сайті.

"О 08:35 хвилин 13 лютого сталася пожежа житлового будинку. Вогнем пошкоджено стіни та перекриття на площі 30 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби рятувальники ліквідували сім пожеж: шість у житловому секторі та одну у транспорті, повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці.

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