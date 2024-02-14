На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, ще 14 поранені

За 13 лютого внаслідок обстрілів з боку армії РФ загинули троє жителів Донеччини у Селидовому, ще 14 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Поранення отримали 12 людей у Селидовому, та ще двоє жителів Часового Яру та Новогродівки.

"Крім того, вдалося встановити інформацію щодо людей, які постраждали від російських обстрілів в Авдіївці у попередні дні: про двох загиблих і 1одного пораненого", — написав Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

1857 загинули

4566 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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