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8000 доларів за документи про непридатність до служби: одеситу повідомили про підозру
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8000 доларів за документи про непридатність до служби: одеситу повідомили про підозру

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8000 доларів за документи про непридатність до служби: одеситу повідомили про підозру
Затримання одесита, якого підозрюють у продажі призовникам документів про непридатність до служби. Фото: ГУ НП в Одеській області

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі військовозобовʼязаним документів про непридатність до служби.

Про це 13 лютого повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За інформацією слідства, одесит виготовляв офіційні документи про непридатність до військової служби. Для цього він вступив у змову з представником Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дані якого встановлюють.

Правоохоронці задокументували момент одержання чоловіком 8000 доларів від клієнта за видачу військово-облікових документів.

"Згодом ухилянт отримав від нього поштою тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного — довідку військово-лікарської комісії, згідно з якою той вважався непридатним до військової служби", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Поліція встановлює усіх причетних до схеми.

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