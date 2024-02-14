В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі військовозобовʼязаним документів про непридатність до служби.

Про це 13 лютого повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За інформацією слідства, одесит виготовляв офіційні документи про непридатність до військової служби. Для цього він вступив у змову з представником Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дані якого встановлюють.

Правоохоронці задокументували момент одержання чоловіком 8000 доларів від клієнта за видачу військово-облікових документів.

"Згодом ухилянт отримав від нього поштою тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного — довідку військово-лікарської комісії, згідно з якою той вважався непридатним до військової служби", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Поліція встановлює усіх причетних до схеми.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області