На Запорізькому напрямку штурмовики 128 ОГШБр взяли в полон 11 росіян

На Запорізькому напрямку бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили атаку РФ і взяли в полон 11 росіян.

Про це повідомили на сторінці Facebook 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

"Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій – бронетехніку накрили і пошкодили артою, після чого дезорієнтовані російські піхотинці поховалися в укриття", — йдеться в повідомленні.

Під час зачистки сірої зони бійці штурмовою групи 128 ОГШБр взяли в полон 11 російських військових, це зафіксовано на відео.

Скриншот з відео, де штурмовики 128 ОГШБр взяли в полон 11 росіян. Фото: Фейсбук /128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Серед полонених — військові 71 мотострілецького полку РФ: колишні ув’язнені, дагестанці й один мешканець Санкт-Петербурга:

"Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнять фонд для обміну полоненими", — зазначають у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що в операційній зоні ОСУВ “Таврія” Сили оборони взяли в полон понад 20 військових РФ. Половину з них — на Запорізькому напрямку.

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