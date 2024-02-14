У будні і на свята: кіберполіція застерігає громадян від шахрайства

Правоохоронці застерігають громадян від чергових випадків шахрайства. У поліції нагадують про найпоширеніші схеми аферистів та як діяти у небезпечних ситуаціях.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Головного управління Національної поліції Київщини.

Зокрема, потрібно остерігатися фейкових інтернет-магазинів. Обираючи в інтернеті товари, необхідно пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. На своїх ресурсах розміщують яскраві фото, пишуть позитивні відгуки, спокушають потенційних покупців привабливими цінами та акційними знижками.

"Основна мета зловмисників — отримати від замовника повну або часткову передплату. Після цього продавці перестають виходити на зв'язок, а жертва не отримує оплачений товар чи послугу. Щоб не стати жертвою шахраїв – обирайте післяплату", — йдеться у повідомленні.

У поліції зауважують, що великою популярністю у шахраїв користуються застосунки для знайомств та відповідні веб-сайти. Потрібно пам'ятати, що за профілем в інтернеті може ховатися зовсім не та людина, за яку вона себе видає. Зловмисники, зазвичай, використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях. Один зі способів перевірити це — скористатися сервісом пошуку зображень в Google.

"Однією з ознак спілкування з аферистом є пропозиції продовжити розмову на іншій платформі, особливо про яку ви раніше не чули. Але навіть якщо вас майже відразу спонукають продовжити спілкування в популярних сервісах типу Instagram, Telegram та інших — будьте обережні. Вони, на відміну від відомих сервісів для знайомств, можуть не мати способів виявлення онлайн-шахрайств.

У поліції попереджають — не потрібно переходити за сумнівними посиланнями, які надіслав новий знайомий, а якщо вже зробили це — то не вводьте дані банківських карток чи іншу персональну інформацію.

"Наприклад, одна із шахрайських схем має назву "антикіно": ваша пара пропонує сходити в кіно і нібито вже обрала сеанс. Вам треба лише оплатити квитки за посиланням. Ввівши дані банківської картки, ви фактично "подаруєте" їх зловмисникам.

Ще одне застереження: прохання позичити гроші, які зазвичай надходять від шахрая через певний час після знайомства. Зловмисники вигадують різні причини, для чого їм потрібні кошти і обіцяють повернути борг ледь не наступного дня чи при першій зустрічі. Насторожити також повинні постійні відмовки від зустрічі.

Що не можна робити під час онлайн знайомств:

не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс

ресурс не повідомляти незнайомій людині персональну інформацію про себе (зокрема, домашню адресу, дані банківських карт тощо)

не переказувати гроші "в борг" незнайомій людині, які б аргументи вона не наводила

не надсилати незнайомим людям відверті фото, адже їх потім можна використати для шантажу.

Окрім віртуальної безпеки, потрібно потурбуватися і про фізичну:

призначати перші зустрічі в публічних місцях (де є інші люди, до яких можна буде звернутися за допомогою)

не залишати свої напої без нагляду (у них можуть щось підсипати)

мати при собі засоби захисту.

Правоохоронці також радять: якщо ви помітили ознаки шахрайства з боку користувача сайту або застосунку — потрібно надіслати на нього скаргу, щоб команда модераторів ресурсу перевірила його профіль. А якщо ви вже стали жертвою шахраїв в інтернеті — потрібно звернутися до кіберполіції.

Що відомо про розслідування випадків шахрайства у Києві та області

У столиці шахраї найчастіше "працюють" під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно, жертвами обирають пенсіонерів та самотніх людей.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій. Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Правоохоронці викрили інтернет-шахрая, який брав передплату за неіснуючі автозапчастини. Коли клієнти перераховували аванс, "продавець" переставав виходити на зв'язок.

Також поліція затримала 20-річного продавця з сайту оголошень, який не відправляв сплачений товар та не повертав за нього гроші. Ще у столиці викрили організацію, яка займалась шахрайством під виглядом інвестування у криптовалюту.

У Києві детективи БЕБ припинили роботу пунктів обміну валют, які працювали за ліцензією іншої фірми і продавали фальшиві долари. Викрити незаконну діяльність допоміг громадянин, який став жертвою шахрайської схеми.

Поліція затримала у столиці жінку, яка розповідала, що вона волонтер і може купувати різні товари за суттєвими знижками. Підозрювана ошукала щонайменше 15 громадян на майже 1 млн гривень.