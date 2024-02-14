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Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 15 лютого: перелік адрес
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Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 15 лютого: перелік адрес

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Де не буде світла у Запоріжжі 15 лютого 2024
Ілюстративне. Фото: ПАТ "Запоріжжяобленерго"

Завтра, 15 лютого, у Запоріжжі з 9:00 до 17:00 в деяких будинках не буде електроенергії. Відключення пов'язане з проведенням планового ремонту електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, найбільше будинків без світла буде на таких вулицях:

  • вул. Антарктична 1-13, 15, 17-21, 45-51, 2-28, 30-50,50 а;
  • вул. Радіо 51, 53, 55-61, 12,14,18 а,18 б, 18/2, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 54-58;
  • вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 15, 27, 31, 35 а, 39, 41, 43, 18, 20, 22, 24,26/1, 28-40, 38 а, 44;
  • вул. Юності 3, 15, 17-29, 31-45, 47, 49-57, 20, 22, 24/1, 24, 26;
  • вул. Каспійська 77-89, 108-134, 138 Б, 136, 63, 63 А, 65, 68, 68 А, 69 А;
  • вул. Соснова 72-86, 65-81, 83, 85, 19, 1-11, 14-18, 20, 85;
  • вул. Вчительська 91 А, 91 Б, 95 Б, 95 В, 111-117, 112-122;
  • вул. Радіо 51, 53, 55-61, 12,14,18 а,18 б, 18/2, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 54-58;
  • вул. Перемоги 77, 71 а, 71 б, 75 а, 79 а, 75, 79, 69, 71, 73, 66 а.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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