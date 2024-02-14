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Синоптики попереджають жителів Києва та області про туман
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Синоптики попереджають жителів Києва та області про туман

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Синоптики попереджають жителів Києва та області про туман
Туман. Фото: Getty images (ілюстративне)

Сьогодні, 14 лютого, у столиці та Київській області — туман. Синоптики попереджають про вітер до 12 м/с.

Про це повідомляє у Telegram Укргідрометцентр.

Метеорологи прогнозують на сьогодні хмарно, невеликий дощ, вранці — туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві 3-5°C тепла, по області 1-6°C.

"Поточна погода у столиці на 7:00. Температура повітря +5°. Відносна вологість 97%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про погодні рекорди у Києві

У Київській області 30 грудня метеорологи зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Максимальну температуру відзначили у Борисполі та у столиці. Загалом Київ у 2023 році побив рекорди по тривалості безморозного періоду. 18 листопада — вперше протягом осені — стовпчики термометра опустились до -2°С.

Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року. Погода наприкінці місяця відповідала кінцю серпня.

Протягом останнього літнього місяця зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня. У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

6 серпня температура повітря вночі не опустилася нижче +21,2°С і ця ніч була найтеплішою за всю історію спостережень. 7 липня випала рекордна кількість опадів за добу, а 2 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

Загалом 2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.

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