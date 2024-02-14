На момент ракетного удару по лікарні у Селидовому вночі 14 лютого, там перебувало близько 149 пацієнтів. За попередньою інформацією, аварійно-рятувальні роботи завершені, на місці влучання у п'ятиповерховий будинок ще гасять пожежу.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказала речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.

За її інформацією, під завалами одного з будинків перебували люди, також люди були під завалами міської лікарні

"У результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів лікарні вилучили тіла трьох загиблих, в тому числі дитини. Також рятувальники евакуювали 6-місячну дитину. Внаслідок влучання у лікарню поранено 6 людей, серед них — одна дитина", — розказала Бахал.

Також вона додала, що на момент ракетного удару у міській лікарні перебували 149 пацієнтів. Наразі всі вони евакуйовані.

"Частину пацієнтів евакуювали до інших лікарень, інших доправили до родичів, або додому. Все залежало від стану, в якому вони перебували", — пояснила речниця ДСНС.

З-під завалів п'ятиповерхового будинку, за її словами, ДСНСники врятували одну людину. Там отримали поранення шестеро людей, в тому числі три дитини. Наразі там триває ліквідація пожежі.

"Наразі фахівці встановлюють тип ракет, якими армія РФ вдарила по Селидовому. За попередньою інформацією, це ракети "Іскандер-М" та "С-300", — розказала вона.

За інформацією пресслужби ДСНС України, основний удар припав по приміщенню пологового будинку Селидівської лікарні.

"Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенні. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів — у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області", — розказали в ДСНС України.

За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я України, поранення отримав щонайменше один працівник лікарні.

Станом на 8:00 14 лютого, за інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, до лікарень Мирнограда та Покровська евакуювали 45 пацієнтів лікарні.

"Крім того, російські військові вдарили по житловому 5-поверховому будинку. Зруйновано повністю цілий підʼїзд. Одну людину врятували з-під завалів, 6 осіб дістали поранення. Серед них — три дитини 2007, 2011 та 2016 років народження", — додали у повідомленні.

Як уточнили в поліції Донеччини, пораненим дітям 7, 12 та 16, це хлопчик та дві дівчинки. Малюку, який зазнав травм у лікарні, за даними поліції, завтра, 15 лютого, виповниться 6 місяців.

Всі загиблі — це пацієнти лікарні.

"Загинули троє пацієнтів – 8-річний хлопчик, його мама та вагітна 38-річна жінка, яка перебувала на збереженні", — йдеться у дописі поліції.

У поліції уточнили, що було чотири ракетних удари. Влучання у житловий будинок та корпус лікарні були прямі.

"Вночі окупанти завдали по місту 4 ракетних удари. Прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні. По медзакладу росіяни поцілили двома ракетами, основний удар був по пологовому відділенню", — йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про обстріл Селидового в ніч з 13 на 14 лютого

Армія РФ двічі в ніч на 14 лютого обстріляла Селидове Донецької області. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого — лікарня.

Станом на ранок 14 лютого, за даними облпрокуратури та обласної й міської адміністрацій, відомо було про трьох загиблих, серед яких дитина, та 12 поранених. Серед загиблих дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

За інформацією очільника Донецької МВА Вадима Філашкіна, від удару війська РФ 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. За інформацією облуправління поліції, у Селидовому пошкоджені щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.

За фактом масованого обстрілу Селидового прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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