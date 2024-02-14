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У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт, присвячену звільненню правобережжя Херсонщини
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У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт, присвячену звільненню правобережжя Херсонщини

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У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт, присвячену звільненню правобережжя Херсонщини
Фото на виставці у Кривому Розі. Фото: виконком Криворізької міськради

10 лютого в арт-просторі "Штольня", який розташований у Палаці культури "Карачуни" у Кривому Розі, відкрилася виставка робіт художника Богдана Шиптенка та фотографа Олександра Толоконнікова.

Про це йдеться на сайті виконкому Криворізької міської ради.

На фотографіях та картинах зображені моменти звільнення населених пунктів Херсонщини з окупації.

"У листопаді минулого року була перша річниця визволення нашого рідного Херсону від російських загарбників. Це дійсно день єднання та спільної радості всіх херсонців, всіх українців, які чекали цього 256 днів в окупації. Цей час став часом випробувань та надій, коли всі раділи звісткам про Чорнобаївку та звільнення правобережних населених пунктів", – розповів фотограф Олександр Толоконніков.

У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт про визволення правобережжя Херсонщини
Виставка у Кривому Розі. Фото: виконком Криворізької міськради

У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт про визволення правобережжя Херсонщини
Фото: виконком Криворізької міськради

Виставка художніх та фоторобіт буде відкрита впродовж лютого у арт-просторі "Штольн"», який одночасно використовується як укриття палацу культури "Карачуни".

У Кривому Розі відкрили виставку художніх та фоторобіт про визволення правобережжя Херсонщини
Фото: виконком Криворізької міськради

За даними виконкому Криворізької міської ради, з початку війни до міста приїхало понад 80 тисяч вимушених переселенців з 15 областей України. З Херсонщини прибуло понад 36 тисяч людей.

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