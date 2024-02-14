Армія РФ продовжує бити з артилерії по території Миколаївщини: як минула доба

На Миколаївщині 13 лютого російські військові завдали ударів по Куцурубській громаді. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що 13 лютого о 13:57 та 16:29 артилерійські обстріли армії РФ зафіксували по населеному пункту Куцурубської громади. Люди не травмувалися.
Крім цього, 13 лютого о 15:25 внаслідок російського артилерійського обстрілу в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі.
Також 13 лютого на Миколаївщині воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ударний безпілотник "Ланцет", повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
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