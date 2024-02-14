Атака безпілотниками по Одесі 25 січня завдала шкоди довкіллю на понад 10 мільйонів гривень.

Про це 13 лютого повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За їхніми даними, внаслідок атаки металевими уламками та будівельними відходами засмітило майже 175 квадратних метрів землі. Через це довкіллю завдано шкоди на понад 10 мільйонів гривень

Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю.

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Сигнали повітряної тривоги на Одещині пролунали о 20:19 та о 22:54 24 січня. Вибухи в Одесі вперше чули близько 21:00, вдруге — близько 23:00.

За даними Сил оборони півдня, над регіоном сили ППО збили десять безпілотників. Шість людей отримали поранення.

Пошкоджень зазнали багатоповерхівка у Хаджибейському районі та будинки у Приморському районі. Влучання відбулось у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси.

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