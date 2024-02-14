Сімсот двадцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 13 на 14 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні читайте у хроніці.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 71 бойове зіткнення, на Авдіївському напрямку відбили 24 атаки
На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки. Загалом військо РФ завдало три ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснило 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.
У Чорному морі відсутні російські ракетоносії
Станом на 07:00 у Чорному морі армія РФ тримає вісім кораблів, в Азовському морі — один. Ракетоносіїв серед них немає, повідомили у ВМС ЗСУ.