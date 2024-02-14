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Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
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Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого

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Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 14 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Війська РФ дев'ять разів вдарили по Нікопольщині

Двічі з артилерії та сім разів дронами вдарила армія РФ по Нікопольському району Дніпропетровщини протягом дня, 14 лютого.

Пошкоджені соцзаклад, п’ятиповерхівка, сім приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 14 лютого 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

У День закоханих на Дніпропетровщині уклали шлюб 70 пар

14 лютого, у День закоханих, на Дніпропетровщині уклали шлюб 70 пар. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України. Це — друге місце серед регіонів Україні. На першому — Київ зі 111 шлюбами.

Цього дня в Україні одружилися 700 пар, загалом у 2023 році — 186 051 пар.

У місті на Дніпропетровщині проведуть громадські слухання щодо перейменування вулиць

У місті Перещепиному Новомосковського району Дніпропетровщини проведуть громадські слухання щодо перейменування шістьох вулиць. Зокрема, йдеться про вулиці Хорошуна та провулку Парківського в Перещепиному, вулицю Козиря в селі Багате та вулицю Хорошуна в селі Рівне.

Меседж — на паперову листівку. У потягах Укрзалізниці проводять акцію з привітання військових з Днем закоханих

Укрзалізниця запустила акцію з привітання військових з Днем закоханих. В українців є можливість через чат-бот перевізника написати повідомлення військовим, які їдуть у потягах Укрзалізниці. Меседжі трансформують в паперові листівки, їх вручать адресатам разом з подарунками.

Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Подарунок для бійця. Фото: Укрзалізниця

Заробляли по 100 млн грн щомісяця. У Кривому Розі ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські" — Нацполіція

У Кривому Розі ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські". Про це повідомили в Національній поліції України. Злочинна організація діяла у Кривому Розі під керівництвом 30-річного ув'язненого. Він організував постачання психотропів з Єгипту в Україну, відновив виробництво метамфетаміну, а доходи легалізувалися через купівлю автівок.

Знешкодили три лабораторії. Одна із них дозволяла виготовляти до 30 кілограмів продукту щомісяця, а це 420 тисяч разових доз психотропу. Наркоторгівці отримували дохід понад 100 мільйонів гривень на місяць.

Обстріл Нікопольщини, звільнення заступника міського голови. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Конфіскація грошей та наркотиків наркокартелю. Фото: Поліція Дніпропетровщини

Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині поранено 33-річного чоловіка, є руйнування

Через артобстріл Нікополя 14 лютого поранено 33-річниого чоловіка. Стан тяжкий. Внаслідок атаки у місті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогін.

Обстріл Нікопольщини, відключення світла. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Нікополь, 14 лютого 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У Дніпрі через ремонтні роботи за деякими адресами не буде опалення та води

Станом на 10:00 через проведення планових робіт зупинено котельню, яка опалює 126 будинків. Припинено подачу тепла по вулицях: Національної Гвардії, Н. Алексєєнко, вул. Професора Герасюти, Братів Горобців, вул. Куанаській, Криворізькій, Макарова, Робочій, П. Чубинського, Холодноярській, Театральній та провулках Верстатобудівельному й Листяному.

Через порив на тепломережі, зупинено котельню, яка опалює 13 будинків.

Призупинено подачу тепла за наступними адресами:

  • вул. Універсальна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 33;
  • вул. Г. Граб`янки, 3;
  • вул. Яхненківська, 33.

Також фахівці КП "Теплоенерго" працюють над усуненням пориву ще на одній тепломережі, призупинено подачу тепла по вул. Ю. Кондратюка. Теплопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Бригада КП "Дніпроводоканал" проводить роботи з усунення протікання на водопроводі по вул. Новоукраїнська, 33, припинено водопостачання по вул. Новоукраїнська, 33-80-А. Подачу води буде відновлено після завершення аварійних робіт, повідомляють на сайті міської ради Дніпра.

Погода у Дніпрі та області 14 лютого

На Дніпропетровщині очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 8-13° тепла.

У Дніпрі хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10° тепла.

Обстріл Нікопольщини, відключення світла. Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

У будинках на житломасиві Придніпровській відновили водопостачання

Ввечері 13 лютого було відновлено водопостачання до будинків на житломасиві Придніпровський. Триває робота з ремонту теплових комунікації, що були пошкоджені внаслідок гідроударів. Аби відновити подачу тепла абонентам КП "Коменергосервіс" запускають одну з резервних котелень. Від неї живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега.

Повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень, повідомили на сайті міськради.

Війська РФ вдарили по громадах Нікопольського району Дніпропетровщини

Війська РФ вдарили по громадах Нікопольського району ввечері 13 лютого та двічі вночі. Випустили майже півтора десятка снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Загиблих та поранених немає.

Два десятки вулиць у Дніпрі опиняться без електропостачання

Через планові роботи 14 лютого у Дніпрі без електропостачання залишаться жителі двох десятків вулиць. За якими адресами не буде світла – читайте за посиланням.

Головні новини Дніпра та області 14 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

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