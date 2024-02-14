Головні новини Дніпра та області 14 лютого

У День закоханих на Дніпропетровщині уклали шлюб 70 пар

14 лютого, у День закоханих, на Дніпропетровщині уклали шлюб 70 пар. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України. Це — друге місце серед регіонів Україні. На першому — Київ зі 111 шлюбами.

Цього дня в Україні одружилися 700 пар, загалом у 2023 році — 186 051 пар.