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Українські військові відбили понад 60 атак армії РФ на східному фронті
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Українські військові відбили понад 60 атак армії РФ на східному фронті

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Українські військові відбили понад 60 атак армії РФ на східному фронті
Фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Українські військові відбили 63 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це у ранковому зведенні 14 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

З авіації армія РФ била по Новоєгорівці та Білогорівці Луганської області, Тернах, Роздолівці, Часовому Яру, Орлівці, Новомихайлівці, Костянтинівці, Старомайорському Донецької області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили десять атак російських військ поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще чотири атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 27 атак поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут російські війська штурмували при підтримці авіації та намагались покращити своє тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наступальних дій армія РФ не проводила.

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