Конгресмени від Демократичної партії мають намір змусити спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт стосовно міжнародної підтримки.

Про це повідомляється у матеріалі видання Politico.

Як зазначається, раніше Джонсон заявляв, що не підтримуватиме відповідний документ у його поточному вигляді, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань", — сказав спікер ввечері 12 лютого.

Журналісти вказують, що республіканці у Палаті хочуть знайти власний спосіб розв'язання проблем нацбезпеки та кордонів, а Джонсон стикається із тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що намагатимуться змістити Джонсона з посади, якщо він поставить на обговорення закон про допомогу Україні, інформує Politico.

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", — підкреслюється у матеріалі.

Водночас, пояснили журналісти, вкрай важливим є те, що конгресменам від Демократичної партії необхідно, аби більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців.

Politico додає, що поки незрозуміло, чи отримають демократи цю підтримку.

Президент США Джо Байден переконаний, що схвалений Сенатом законопроєкт буде підтриманий Палатою представників, якщо Джонсон негайно поставить документ на голосування.

Раніше глава Білого дому привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.