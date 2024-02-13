НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Демократи планують змусити Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні — Politico
СШАДОПОМОГАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійнаПолітика

Демократи планують змусити Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні — Politico

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Демократи планують змусити Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні — Politico
Фото: AP/J. Scott Applewhite

Конгресмени від Демократичної партії мають намір змусити спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт стосовно міжнародної підтримки.

Про це повідомляється у матеріалі видання Politico.

Як зазначається, раніше Джонсон заявляв, що не підтримуватиме відповідний документ у його поточному вигляді, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань", — сказав спікер ввечері 12 лютого.

Журналісти вказують, що республіканці у Палаті хочуть знайти власний спосіб розв'язання проблем нацбезпеки та кордонів, а Джонсон стикається із тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що намагатимуться змістити Джонсона з посади, якщо він поставить на обговорення закон про допомогу Україні, інформує Politico.

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", — підкреслюється у матеріалі.

Водночас, пояснили журналісти, вкрай важливим є те, що конгресменам від Демократичної партії необхідно, аби більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців.

Politico додає, що поки незрозуміло, чи отримають демократи цю підтримку.

Президент США Джо Байден переконаний, що схвалений Сенатом законопроєкт буде підтриманий Палатою представників, якщо Джонсон негайно поставить документ на голосування.

Раніше глава Білого дому привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
США, космос
США запустять супутники для спостереження за гіперзвуковою зброєю
Супербоул, стрілянина
Стрілянина на параді в штаті Міссурі: є поранені, серед них — діти
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Білий дім, США
Троянди червоні та сині фіалки: Білий дім своєрідно привітав спікера Палати представників США з днем закоханих
На початок