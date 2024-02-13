Ветерани з Кривого Рогу вибороли 14 медалей на змаганнях "Сильні України"

20 учасників команди ветеранів з Кривого Рогу вибороли 14 медалей на Всеукраїнських спортивних змаганнях ветеранів війни та військовослужбовців "Сильні України" в Дніпрі: чотири золотих, сім срібних та три бронзових.

Про це повідомляється на сайті Криворізької міської ради.

Військові змагалися у чотирьох видах спорту: жим на рази 60/30 кг за 1 хв, айрбайк 30 ккал на час, веслування на тренажері 100 с та "ривок гирі" 16/24 кг за 2 хвилини.

"Наша команда готується постійно, ще з ігор у Львові. Тепер ось робимо перший крок на змаганнях стронгменів. Основну увагу цього разу ми приділили жиму штанги лежачи і гирьовому спорту", — розповів капітан команди і учасник ігор Валерій Катькін.

"Сильні України" — перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України. Понад 10 таких заходів заплановані по всій країні.

У Дніпрі змагалися сто учасників.

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