"Холодноярівець" Микола Мацюк поділився згадками про оборону Сумщини

Офіцер Микола Мацюк з бригади "Холодний Яр" на псевдо Козак під час відпустки завітав в Охтирку, оборону якої тримав на початку повномасштабної війни. Нині він на реабілітації та вирішив зустрітися з тими, хто допомагав холодноярівцям у лютому 2022 року.

Бойовий шлях на Сумщині для Миколи розпочався з Тростянця. Тут 25 лютого він затрофеїв перший танк поруч з АЗС на виїзді в Суми. "Протягом двох секунд опинився на броні танка і привідкритий люк… мав намір зробити контрольний постріл навіднику в голову. Но його там не оказалося. Я сів, машину завів. Т-80 танк. Ну він мов слухняний кінь. Він настільки мене досконало слухався! Я коли завів і вискочив з заправки, у них розпочалася паніка. У них остатки, які були кілька чоловік, тікали. Кинули бензовоз. Наша піхота ще підхопила БМП-2", — згадує Микола.

Фото: Миколи Мацюка

Світлана Ляшок 25 лютого годувала холодноярівців у Тростянці, готувала каву. Зараз, розповідає жінка, її чоловік воює під Авдіївкою. Зять — у штурмовому батальйоні. "Та я їм була б душу, усе отдать. Усе що у мене було. Я їм усе б отдала. Помагала б, і помагаю і тепер. Дуже була рада як їх побачила", — розповідає жінка.

Фото: Суспільне Суми

Тростянчанин Микола Панов на початку вторгнення російських військ бачив, як облаштовували позицію холодноярівці перед виїздом з міста. Розповідає, тоді ділився з хлопцями цигарками. Першим познайомився саме з Миколою Мацюком. Микола Панов каже, пам'ятає і те, як поводились військові РФ у їхньому місті.

За 40 хвилин до підриву моста в селі Климентове холодноярівцям довелося швидко повертатися на Охтирський берег Ворскли, займати оборону. Боєць говорить, хотів би знайти чоловіка, який допомагав запустити танк.

"Може і знайдемо. Він мені представився, що він був зампотєхом танкової роти 25 аеромобільної бригади. Чому він з інтересом приїхав і розпитував мене і всіляко старався допомогти запустити цю машину. Ми піднімали кришку МТО. Разом дивились", — говорить військовослужбовець.

У захопленому танку закінчилося пальне. Знайти гас не вдалося, згадує Микола. Танк залишився на Охтирській горі поблизу заправки. Його довелося спалити. Надалі, розповідає захисник, за короткий період змінили декілька місць базування підрозділу.

Фото: Суспільне Суми

Нині місцеві його зустрічають, впізнають і запрошують почастувати. У Солдатському, приміром, борщем. У цьому селі, згадує Козак, їх підрозділ обстріляли "градом". Дивом вижив.

Фото: Миколи Мацюка

В Солдатському знищили другий затрофеїний Козаком танк. Під час бомбардування подвір’я сільгосппідприємства було пошкоджено багато техніки, згадує воїн. Третій танк, затрофеїний поблизу села Катанське, теж не встигли використати, але боєць говорить, впевнений, що свій танк він ще здобуде.

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