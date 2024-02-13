Прогноз погоди в окупованому Криму на 14 лютого: де буде дощ на День закоханих

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у середу, 14 лютого, на День святого Валентина або День всіх закоханих, невеликий дощ на заході півострова. Температура повітря становитиме +12...+15 градусів.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Вітер північно-східний 6-11 м/с. Найхолодніше очікується у Севастополі та Чорноморському до +9 градусів вдень.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +13 градусів, хмарно;
- Ялта — до +15 градусів, хмарно;
- Алушта — до +14 градусів, хмарно;
- Алупка — до +15 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +11 градусів, невеликий дощ;
- Феодосія — до +11 градусів, хмарно;
- Севастополь — до +9 градусів, невеликий дощ;
- Керч — до +11 градусів, хмарно;
- Чорноморське — до +9 градусів, невеликий дощ;
- Коктебель — до +15 градусів, хмарно;
- Судак — до +12 градусів, хмарно.
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook