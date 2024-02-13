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Прогноз погоди в окупованому Криму на 14 лютого: де буде дощ на День закоханих
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Прогноз погоди в окупованому Криму на 14 лютого: де буде дощ на День закоханих

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Закохані на природі, погода, дощ
Закохані на природі, погода, дощ. Ілюстративне фото: freepik

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у середу, 14 лютого, на День святого Валентина або День всіх закоханих, невеликий дощ на заході півострова. Температура повітря становитиме +12...+15 градусів.

Про це повідомляє гідрометцентр Росії.

Вітер північно-східний 6-11 м/с. Найхолодніше очікується у Севастополі та Чорноморському до +9 градусів вдень.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +13 градусів, хмарно;
  • Ялта — до +15 градусів, хмарно;
  • Алушта — до +14 градусів, хмарно;
  • Алупка — до +15 градусів, хмарно;
  • Євпаторія — до +11 градусів, невеликий дощ;
  • Феодосія — до +11 градусів, хмарно;
  • Севастополь — до +9 градусів, невеликий дощ;
  • Керч — до +11 градусів, хмарно;
  • Чорноморське — до +9 градусів, невеликий дощ;
  • Коктебель — до +15 градусів, хмарно;
  • Судак — до +12 градусів, хмарно.

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