У Запоріжжі в деяких будинках буде відсутнє водопостачання. Відключення пов'язано з аварійними ремонтними роботами на водопроводі.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили у пресслужбі в КП «Водоканал». Так, 14 лютого з 08:30 до 18:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

Житлові будинки за вул. Чарівна, 127, 131, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153а, 153б;

Торгові приміщення за вул. Чарівна, 129а, 129б, 145б, 145в, 145г;

Адміністративна будівля за вул.Чарівна, 145а.

У повідомленні зазначили, що підвіз води буде здійснюватися автоцистернами.

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