НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Логістика основною трасою Ласточкине — Авдіївка ускладнена, але це не єдиний шлях постачання — офіцер ЗСУ
АвдіївкаВторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСРегіониТоп регіонів

Логістика основною трасою Ласточкине — Авдіївка ускладнена, але це не єдиний шлях постачання — офіцер ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дорога в Авдіївку Донецької області
Фото: Facebook/ Володимир Зеленський

Логістика трасою Ласточкине — Авдіївка ускладнена. Ця дорога основна та більш зручна, але постачання до Авдіївки відбувається не лише нею.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін.

"Згідно з усіма джерелами відстань до цієї траси менше кілометра, тобто "сіра зона" ближче. Вона основна та більш зручна транспортна артерія, постачення до Авдіївки, зокрема, відбувається південніше, також є можливості провести евакуацію та постачати боєкомплект. Ситуація важка, її можна назвати "критичною", але наразі триває спротив, який завдає шкоди російським військовим", — уточнив Дмитро Лазуткін.

За його словами, російські військові атакують Авдіївку з кількох напрямків. Вони намагаються обійти коксохімічний завод з північного сходу.

"Багато артилерійських обстрілів, за добу понад 30 запусків керованих авіабомб з боку окупантів, це знищує місто та околиці. Відбулась певна ротація українських військових, які довгий час боронили місто", — розказав військовий.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube, Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
На Донеччині загинув воїн-доброволець з Івано-Франківська Роман Корнута
На Донеччині загинув воїн-доброволець з Івано-Франківська Роман Корнута
Евакуаційна дорога повністю прострілюється. Чи можливо вивозити людей з Авдіївки
Евакуаційна дорога повністю прострілюється. Чи можливо вивозити людей з Авдіївки
Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
&quot;Вуличні бої тривають кілька днів&quot;: в ОСУВ &quot;Таврія&quot; розказали про ситуацію в Авдіївці
"Вуличні бої тривають кілька днів": в ОСУВ "Таврія" розказали про ситуацію в Авдіївці
На початок