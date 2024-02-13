Логістика трасою Ласточкине — Авдіївка ускладнена. Ця дорога основна та більш зручна, але постачання до Авдіївки відбувається не лише нею.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін.

"Згідно з усіма джерелами відстань до цієї траси менше кілометра, тобто "сіра зона" ближче. Вона основна та більш зручна транспортна артерія, постачення до Авдіївки, зокрема, відбувається південніше, також є можливості провести евакуацію та постачати боєкомплект. Ситуація важка, її можна назвати "критичною", але наразі триває спротив, який завдає шкоди російським військовим", — уточнив Дмитро Лазуткін.

За його словами, російські військові атакують Авдіївку з кількох напрямків. Вони намагаються обійти коксохімічний завод з північного сходу.

"Багато артилерійських обстрілів, за добу понад 30 запусків керованих авіабомб з боку окупантів, це знищує місто та околиці. Відбулась певна ротація українських військових, які довгий час боронили місто", — розказав військовий.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube, Instagram