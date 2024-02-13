Виший антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 13 лютого, обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Він є фігурантом справи про заволодіння нафтопродуктами Сергія Курченка, які були заарештовані й підлягали націоналізації. Згідно із рішенням суду, Тищенко перебуватиме у СІЗО до 11 квітня 2024 року, якщо не внесе заставу у понад 363 мільйони гривень.

Про це у Telegram повідомив журналіст Олег Новіков.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погоджене прокурором САП.

У разі внесення застави на Тищенка буде покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді та суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний браслет.

Що відомо про справу

12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які завдали державі майже 1 млрд грн збитків. Правоохоронці підозрюють їх у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до Росії.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави цих нафтопродуктів та грошей, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі вторговані кошти на той час вже були привласнені учасниками оборудки, а держбюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.