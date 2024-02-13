НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Пальне Курченка": ВАКС відправив спільника Пашинського Тищенка у СІЗО до 11 квітня із можливістю застави
ВАКССАПКОРУПЦІЯУКРАЇНАПодії

"Пальне Курченка": ВАКС відправив спільника Пашинського Тищенка у СІЗО до 11 квітня із можливістю застави

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тищенко
Засідання ВАКС у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів. Скриншот із судового засідання ВАКС

Виший антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 13 лютого, обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Він є фігурантом справи про заволодіння нафтопродуктами Сергія Курченка, які були заарештовані й підлягали націоналізації. Згідно із рішенням суду, Тищенко перебуватиме у СІЗО до 11 квітня 2024 року, якщо не внесе заставу у понад 363 мільйони гривень.

Про це у Telegram повідомив журналіст Олег Новіков.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погоджене прокурором САП.

У разі внесення застави на Тищенка буде покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;
  • не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді та суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний браслет.

Що відомо про справу

12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які завдали державі майже 1 млрд грн збитків. Правоохоронці підозрюють їх у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до Росії.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави цих нафтопродуктів та грошей, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі вторговані кошти на той час вже були привласнені учасниками оборудки, а держбюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу &quot;Краян&quot;
ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу "Краян"
Саввіді
ВАКС конфіскував активи російського олігарха Саввіді — Центр протидії корупції
Дмитро Кисельов
Мін'юст подав позов про застосування санкцій проти російського пропагандиста Кисельова
ВАКС засідає щодо Юрія Збітнєва
Справа про розкрадання 1,5 млрд грн: ВАКС обрав запобіжний захід директорові "Львівського арсеналу"
На початок