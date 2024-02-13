Як миколаївцям подбати про ментальне здоров'я з програмою "Ти як?"

На Миколаївщині триває впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?". Проєкт направлений на допомогу як дорослим, так і дітям. Станом на 13 лютого 1100 медичних працівників регіону відвідали навчання з надання психологічної допомоги пацієнтам.

Про це йшлося під час брифінгу представників Миколаївської ОВА.

"Ментальне здоров‘я — це не про охорону здоров‘я, це про все життя, це про соціальний захист населення, це про психологічні служби, це про спорт, це про культуру, це про будь-яку ситуацію, яка може "лікувати" чи "допомагати". Це стосується і дітей, і дорослих, і людей похилого віку, скільки б років цій людині не було".

Брифінг 13 лютого 2024 року. Фото: Миколаївська ОВА

За словами заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, на початку впровадження програми "Ти як?" віднісся до неї скептично. Проте з перебігом повномасштабного вторгнення усвідомив необхідність психологічного проєкту.

"Всі потерпають від цієї страшної війни, коли на нас підло напали російські агресори, зробили наше життя таким, що ця програма є необхідною. Ми тісно співпрацюємо з усіма інститутами які теж займаються ментальним здоров‘ям стосовно тих чи інших ситуацій, пов‘язаних просто життям", — сказав Юрій Гранатуров.

Станом на лютий 2024 року 1100 медпрацівників Миколаївщини відвідали навчання за програмою "Ти як?". За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Максима Безносенка, це є умовою Національної служби здоров'я України — не менше ніж 70 відсотків медиків мають пройти навчальний курс.

Це дає змогу лікарні укласти контракт з НСЗУ на пакет послуг "Супровід і підтримка дорослих та дітей з психологічними розладами".

"На теперішній час у нас контрактовано 25 ЦПМСД з 35. Дві багатопрофільні лікарні, така як Березнегуватська і Врадієвська лікарні. Я думаю що до кінця 2024 року ми закриємо до 100 відсотків і далі будемо вже навчати тих лікарів, які надають спеціалізовану медичну допомогу", — розповів Безносенко.

Навчання за програмою "Ти як?" — не робить медиків психологами, для цього необхідно більше часу і знань. Але програма навчає алгоритму, за яким медики допомагають пацієнту з подальшим вирішенням їхніх питань.

"Там є чіткий алгоритм дій і людина, коли звертається до лікаря — лікар знає, що робити з пацієнтом і куди його скерувати: до психолога чи до психіатра. Наше завдання зробити послугу доступною, зробити так, щоб кожна людина могла звернутися за такою допомогою, підтримкою, тому що не всім потрібен психолог чи психіатр, комусь потрібно просто поговорити", — говорить координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" у Миколаївській області Руслана Омелянчук.

Руслана Омелянчук, 13 лютого 2024 року. Фото: Миколаївська ОВА

Допомога розрахована не тільки на дорослих, а і на дітей.

"Перше, по чому ви можете зрозуміти — це коли дитина стає менш контактна з вами, менше ділиться якимись своїми певними відчуттями або неконтактна у бесіді. Як правило звертаються або до невролога, або зараз дійсно у нас є стигма того, що психічний стан — це консультація психіатра або невролога, але мама може просто звернутися до свого сімейного лікаря, поспілкуватися", — каже заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

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