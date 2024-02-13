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В Україні судитимуть п'ятьох окупантів, які обстрілювали ЗСУ на підступах до Мар'їнки та в Бахмутському районі
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В Україні судитимуть п'ятьох окупантів, які обстрілювали ЗСУ на підступах до Мар'їнки та в Бахмутському районі

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В Україні судитимуть п'ятьох жителів Донеччини, яких підозрюють в співпраці з російськими окупантами та обстрілах українських військових на підступах до Мар'їнки та в Бахмутському районі.

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

"Один з них житель Донецька, який став стрільцем окупаційних військ у 2017 році. В листопаді 2023 року він перейшов на службу до "5-ї окремої мотострілецької донецької бригади", де став механіком-водієм", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними обласної прокуратури, у січні 2024 року чоловік, перебуваючи на околицях Мар’їнки, надавав вогневу підтримку російським військовим.

"Ще один донеччанин на початку повномасштабного вторгнення став стрільцем взводу охорони управління "115-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу ДНР" він воював на різних ділянках фронту поблизу Веселого Харківської області, а також на Донеччині — в районі Майорська та Новобахмутівки Покровського району", — уточнили у прокуратурі.

Також троє жителів Горлівки у період жовтня 2022 – грудня 2023 року воювали у складі підконтрольних у "5-й ОМСБр", "132-й окремій гвардійській стрілецькій дивізії" та протитанковій артилерійській батареї "110-ї ОГМСБр".

В обласній прокуратурі зазначили, що трьох — затримали в грудні 2023 року на околицях міст Майорська й Горлівки та Зайцевого Бахмутського району. Ще двох — на початку січня 2024 року поблизу Мар’їнки.

За державну зраду їм загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення.

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