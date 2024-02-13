На українсько-польському кордоні митники знайшли в багажнику мікроавтобуса 34 незадекларовані системи Starlink. Їхня вартість — 1 мільйон гривень.

Як повідомили у пресслужбі Львівської митниці, 41-річний житель Чернівецької області повертався в Україну з Польщі через ПП "Шегині-Медика". Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "червоний коридор" та вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.

"Під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz" в багажному відділенні працівники Львівської митниці виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання торгових марок "Visiometrics" і "AEONMED", — йдеться у повідомленні.

Працівники митниці склали за цим фактом протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України — недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.