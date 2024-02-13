НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ПП "Шегині" митники знайшли в мікроавтобусі 34 незадекларовані системи Starlink
МИТНИЦЯКордонРегіони

У ПП "Шегині" митники знайшли в мікроавтобусі 34 незадекларовані системи Starlink

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У ПП &quot;Шегині&quot; митники знайшли в мікроавтобусі 34 незадекларовані системи Starlink
Системи Starlink. Фото: пресслужба Львівської митниці

На українсько-польському кордоні митники знайшли в багажнику мікроавтобуса 34 незадекларовані системи Starlink. Їхня вартість — 1 мільйон гривень.

Як повідомили у пресслужбі Львівської митниці, 41-річний житель Чернівецької області повертався в Україну з Польщі через ПП "Шегині-Медика". Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "червоний коридор" та вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.

"Під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz" в багажному відділенні працівники Львівської митниці виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання торгових марок "Visiometrics" і "AEONMED", — йдеться у повідомленні.

Працівники митниці склали за цим фактом протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України — недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Стародавні скам’янілості
У посилці з Тернополя митники виявили рештки давніх істот, яким понад 400 мільйонів років
На пунктах пропуску &quot;Ужгород&quot; та &quot;Лужанка&quot; встановлять нові модульні конструкції
На пунктах пропуску "Ужгород" та "Лужанка" встановлять нові модульні конструкції
Польські фермери на місяць заблокують пункт пропуску &quot;Ягодин—Дорогуськ&quot; — Держмитслужба
Польські фермери на місяць заблокують пункт пропуску "Ягодин—Дорогуськ" — Держмитслужба
Брав хабарі з підприємців: інспектору Одеської митниці повідомили про підозру
Брав хабарі з підприємців: інспектору Одеської митниці повідомили про підозру
На початок