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Майже два десятки вулиць у Дніпрі опиняться без електропостачання: адреси
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Майже два десятки вулиць у Дніпрі опиняться без електропостачання: адреси

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Майже два десятки вулиць у Дніпрі опиняться без електропостачання: адреси
ФОТО: gettyimages

Через планові роботи 14 лютого у Дніпрі без електропостачання залишаться жителі двох десятків вулиць.

Про це йдеться на сайті міської ради.

За повідомленням, з 08:00 до 17:00 подачу електроенергії припинять за наступними адресами:

  • вул. Автотранспортна: 2-Т, 3, 5;
  • вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;
  • вул. Будівельників: 23, 25-Б;
  • вул. Енергетична: 15;
  • вул. Новобудівельна: 3, 5-Б, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького: 122;
  • тупик Будівельний: 1.

З 09:00 до 17:00:

  • вул. Данила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
  • вул. Веселки: 36-А;
  • вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
  • вул. Оздоровча: 9-А;
  • вул. Павлова: 1, 4, 12;
  • вул. Пирогова: 59;
  • вул. Мечникова: 11;
  • вул. Оздоровча: 11-А;
  • пров. Блакитний: 2;
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40-А;
  • пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;
  • проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67-А.

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