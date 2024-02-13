Майже два десятки вулиць у Дніпрі опиняться без електропостачання: адреси

Через планові роботи 14 лютого у Дніпрі без електропостачання залишаться жителі двох десятків вулиць.
Про це йдеться на сайті міської ради.
За повідомленням, з 08:00 до 17:00 подачу електроенергії припинять за наступними адресами:
- вул. Автотранспортна: 2-Т, 3, 5;
- вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;
- вул. Будівельників: 23, 25-Б;
- вул. Енергетична: 15;
- вул. Новобудівельна: 3, 5-Б, 7;
- просп. Богдана Хмельницького: 122;
- тупик Будівельний: 1.
З 09:00 до 17:00:
- вул. Данила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
- вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
- вул. Веселки: 36-А;
- вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
- вул. Оздоровча: 9-А;
- вул. Павлова: 1, 4, 12;
- вул. Пирогова: 59;
- вул. Мечникова: 11;
- вул. Оздоровча: 11-А;
- пров. Блакитний: 2;
- пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;
- пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
- вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40-А;
- пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;
- проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67-А.
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