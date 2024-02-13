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Армія РФ завдала чергового удару по Малій Токмачці на Запоріжжі. Один чоловік загинув
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Армія РФ завдала чергового удару по Малій Токмачці на Запоріжжі. Один чоловік загинув

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Армія РФ завдала удару по Малій Токмачці на Запоріжжі. Один чоловік загинув - 13 лютого
Наслідки обстрілу Запорізької області, 13.02.2024. Фото: Нацполіція

Армія РФ завдала чергового удару по Малій Токмачці на Запоріжжі. Внаслідок атаки один чоловік загинув. Пошкоджені декілька приватних будинків.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомив очільник ЗОДА Іван Федоров.

За його словами, російські військові завдали удару сьогодні вдень:

"Російська атака відібрала життя 66-річного місцевого мешканця. Пошкоджено декілька приватних будинків", — йдеться у дописі посадовця.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 12 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.

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