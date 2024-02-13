На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку військових РФ в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах.
"Серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки",—йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 12 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області.
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