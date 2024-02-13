НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запорізькому напрямку українські військові відбили атаку армії РФ східніше Малої Токмачки
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Запорізькому напрямку українські військові відбили атаку армії РФ східніше Малої Токмачки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника
Українські військові. Фото ілюстративне. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку військових РФ в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах.

"Серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки",—йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 12 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 1060 військових за добу — Генштаб
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Зведення Генштабу ЗСУ, яка зараз ситуація на фронті, війна в Україні, обстріли
Генштаб: на фронті за добу відбулося 71 бойове зіткнення, на Авдіївському напрямку відбили 24 атаки
На початок