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Як у Кременчуці готуються до можливих підтоплень та підняття рівня води
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Як у Кременчуці готуються до можливих підтоплень та підняття рівня води

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Паводок у Кременчуцькому районі
Паводок у Кременчуцькому районі. Фото: Суспільне Полтава

У Кременчуці, що на Полтавщині, готують техніку для відкачування води та водоочисні комплекси. Це роблять задля запобігання можливих ускладнень у разі паводка і підняття рівня у водосховищі.

Про це Суспільному повідомив директор підприємства "Кременчукводоканал" Роман Міхєєв.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного Роман Міхєєв повідомив, що у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час повені і паводків комунальне підприємство планує використати чотири пересувні водоочисні комплекси та мобільну установку для очищення води. Це зроблять для того, аби за необхідності забезпечити населення питною водою.

"Підготовлена водовідкачувальна техніка, а також автомобільна техніка для підвезення ємностей з водою для населення. Об'єкти забезпечені автономними джерелами живлення та освітлення, створений запас паливно-мастильних матеріалів", — йдеться у відповіді.

За даними міської ради, підняття ґрунтових вод унаслідок активного танення снігу та сезонних опадів може бути в окремих мікрорайонах Кременчука.

Що відомо про паводок на Полтавщині 2023-го року

Навесні 2023-го року через весняний паводок рятувальники евакуйовували частину жителів дачного кооперативу "Політ", що неподалік Кременчука. Тоді у районі підтопило понад сотню дворів, три сотні присадибних ділянок, будинок та господарську споруду. 20 квітня Укргідрологічна служба ухвалила рішення про закриття однієї зі створок на Кременчуцькій ГЕС задля того, щоб рівень води поступово падав. Через місяць після паводка залишалися підтопленими деякі низинні території Кременчуцького району.

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