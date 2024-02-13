На 30 гектарах поля після відступу росіян тут виявили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Частина з них продовжує залишатися в землі. Така ситуація в селі Шестовиця біля Чернігова. 13 лютого сюди приїхали рятувальники з мобільного класу мінної безпеки, щоб розповісти аграріям як правильно поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів. Після деокупації села лишалося сотні нерозірваних боєприпасів: від касетних до мін калібром 240 міліметрів. Працівники цього сільгосппідприємства вийшли в поле навесні 2022 року і один із них підірвався на міні.

Працівник сільгосппідприємства з Шестовиці Леонід Король згадує як підірвався на міні під час посівної у травні 2022 року, одразу після деокупації області. Тоді він втратив частину лівої ноги, її ампутували вище коліна і після реабілітації він повернувся на роботу.

"На з'їзді з поля була замінована дорога, в ході робіт, особисто я наїхав на протитанкову міну, яка була залишена, захована на польовій дорозі. Після того, як це сталось зі мною, ще один тракторист постраждав, там вже з летальними наслідками. Ну і після цього також всім відома ситуація, сім’я з Киїнки загинула і також по дорозі до аеропорту знайомий по роботі загинув. Батько з сином знайшли розтяжку. Син постраждав, а батько з летальним наслідком".

Леонід Король. ФОТО: Суспільне Чернігів

На території господарства, де працює Леонід Король, під час окупації Шестовиці був російський штаб.

"Тобто командування, їх повністю зв'язок. Генерал їх жив в ангарі, який командував всією цією операцією", — каже співвласник фермерського господарства Сергій Лугина.

Штаби, техніку та боєприпаси в Шестовиці неодноразово накривала українська артилерія. Залишки боєприпасів і досі лишаються на території підприємства, каже Сергій Лугина. Перший час, щоб почати посівну, самі намагалися розчищати поля.

"Ми добре розуміли, що з ДСНС хлопців ну просто не хватало на такий обсяг роботи, а сіяти треба. Просто йшли і як то кажуть, опит самі набували".

Сергій Лугина. ФОТО: Суспільне Чернігів

Розповісти про небезпеку мін сюди приїхали чернігівські сапери з мобільним класом мінної безпеки.

"Ми хочемо розповісти, щоб люди знали до чого можна готуватись, що можна зустріти в полі, в лісі також, посадках. Особливо в Шестовиці. Тут стояли окупанти, вони по Чернігову обстрілювали з поля, дуже багато що за собою залишили. На 30 гектарів поля було більше тисячі вибухонебезпечних предметів. І дуже багато залишилось, ми все тут не можемо зробити, тому що ми їздимо у відрядження, в нас трошки не вистачає людей", — розповів начальник відділення спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС Артем Ющенко.

Артем Ющенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Сапери з класу мінної безпеки виїжджають та працюють у різних громадах Чернігівської області, зокрема й на прикордонні.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.