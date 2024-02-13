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Парамедик з Німеччини возить на лікування за кордон дітей з Тернополя
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Парамедик з Німеччини возить на лікування за кордон дітей з Тернополя

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Парамедик з Німеччини возить на лікування за кордон дітей з Тернополя
Фото: Марк Фрідріх

Парамедик-волонтер з Німеччини Марк Фрідріх з початку повномасштабної війни допомагає вивозити українських дітей з прифронтових територій, а також транспортувати важкохворих пацієнтів до 18 років за кордон. Він — засновник і генеральний директор громадської організації "Ambulance for Kids".

Марк Фрідріх на фото показав, як допомагає українських дітям
Марк Фрідріх на фото показав, як допомагає українських дітям. Фото: Марк Фрідріх

Чоловік показав реанімобіль, яким раніше вивозив дітей з прифронтових територій.

Реанімобіль Марка Фрідріха
Реанімобіль Марка Фрідріха. Суспільне Тернопіль

Реанімобіль Марка Фрідріха
Реанімобіль Марка Фрідріха. Суспільне Тернопіль

Цей автомобіль — відділення інтенсивної терапії на колесах, каже парамедик. У машині є і обладнання, і ліки, й іграшки.

Парамедик з Німеччини показує реанімобіль
Парамедик з Німеччини показує реанімобіль. Суспільне Тернопіль

Парамедик з Німеччини показує реанімобіль
Парамедик з Німеччини показує реанімобіль. Суспільне Тернопіль

"У нас малий монітор і є великий, який відображає показники кувеза. Також є гематологічний аналізатор. Кувез пристосований для транспортування на проблемних дорогах. Є підігрів і вакуумний матрац для фіксації, є сіточка для додаткової фіксації. На цій платформі в нас є для вентиляції один апарат і ще однин, який його дублює".

Обладнання у реанімобілі
Обладнання у реанімобілі. Суспільне Тернопіль

Обладнання у реанімобілі
Обладнання у реанімобілі. Суспільне Тернопіль

Марк Фрідріх розповів, що у Німеччині працював у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та педіатрії. Він каже, два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, приїжджав, як медик-волонтер в Україну. Бачив, як росіяни розбомбили пологовий у Маріуполі.

"Я вирішив, що можу допомогти українським дітям під час війни. Діти — це не дорослі, їм потрібно зовсім інше обладнання. Ті стандарти лікування, які є в Німеччині, я хочу застосовувати і в Україні, зокрема для новонароджених".

Парамедик з Німеччини показує реанімобіль
Парамедик з Німеччини показує реанімобіль. Суспільне Тернопіль

Парамедик-волонтер за рік вивіз на лікування за кордон приблизно сотню українських дітей. Серед них — сестри-близнята з Тернополя, — каже керуюча дитячим напрямком громадської організації "Захист — Об’єднання волонтерів" Ірина Тимчук.

"Дітей реанімобілем вивезли до Жешува, а звідти літаком транспортували до Німеччини. І вони зараз там перебувають на лікуванні й реабілітації".

Ірина Тимчук
Ірина Тимчук. Суспільне Тернопіль

У Тернополі Марк Фрідріх планує налагодити співпрацю з місцевими лікарями-педіатрами. Для цього зустрівся з медиками обласної дитячої лікарні.

Марк Фрідріх зустрівся з тернопільськими медиками
Марк Фрідріх зустрівся з тернопільськими медиками. Суспільне Тернопіль

Марк Фрідріх зустрівся з тернопільськими медиками
Марк Фрідріх зустрівся з тернопільськими медиками. Суспільне Тернопіль

В обласній дитячій лікарні є діти, які потребують лікування за кордоном, — каже гендиректор обласної дитячої лікарні Григорій Корицький.

"В нас є три дитини після аварії, яка сталася на вихідних. Маємо ще двох травмованих дітей. Я звернувся з проханням, щоб одну дитину, коли стабілізується її стан, транспортувати у клініку Німеччини й надати всю необхідну допомогу".

Григорій Корицький
Григорій Корицький. Суспільне Тернопіль

Марк Фрідріх розповів, що наступним регіоном, який він відвідає, буде Прикарпаття.

Парамедик з Німеччини возить на лікування за кордон дітей з Тернополя
Парамедик з Німеччини возить на лікування за кордон дітей з Тернополя. Суспільне Тернопіль

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