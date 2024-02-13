13 лютого в Житомирі воїнам 95 бригади передали 18 FPV-дронів, зібраних житомирянами та представниками інших міст на платформі "Житомирський дрон".
Про це у своєму Telegram повідомила пресслужба Житомирської міськради.
За словами начальника міського управління у справах ветеранів Андрія Забігайла, розробники з інших міст дрони роблять в себе, надсилаючи їх потім на тестування.
"Більша частина цих дронів зібрана житомирянами, частина – представниками з інших міст. Люди з інших міст висилають нам дрони Новою поштою, ми їх тестуємо, тоді передаємо військовим. Проєкт "Житомирський дрон" працює вже три місяці. Відтоді всі дрони, які зібрали люди, пройшли тестування. Деякі з них були підправлені інженерами, але загалом можна зазначити, що 100% дронів, які збираються, є справними", — сказав Андрій Забігайло.
Цього разу на передову 95 бригаді передали 18 дронів.
"Ці дрони допомагають нам знищувати ворога. Ми підв’язуємо до них боєприпаси, безпілотник летить до цілі і вражає її методом детонування чи ударним методом. Часто ми використовуємо їх для проведення розвідки, оскільки вони оснащені камерами", - розповів військовий 95 бригади.
Авторизувавшись через Дію на платформі "Житомирський дрон", житомиряни та жителі інших міст можуть:
- зібрати FPV-дрон;
- навчитися збирати дрони;
- фінансово підтримати збір і закупівлю дронів;
- стати постачальником запчастин для збирання дрона.
Раніше Суспільне повідомляло, що станом на січень 2024 року на платформі "Житомирський дрон" зареєструвалися понад 4 тисячі людей. Завдяки цій платможна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або задонатити на закупівлю дрона. Завдяки цій платформі можна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або задонатити на закупівлю дрона.
У грудні 2023 року в міськраді визначилися, як виплачуватимуть компенсації за зібрані чи придбані FPV-дрони.
30 грудня у Житомирській міській раді показали перші вісім безпілотних літальних апаратів, виготовлених на платформі "Житомирський дрон". Усі вісім дронів пройшли тестування фахівців.
Станом на 3 січня 2024 року на платформі "Житомирський дрон" 186 людей зареєструвалися інженерами дронів чи постачальниками комплектуючих. У Житомирі планують щомісяця відправляти на фронт 1000 дронів від міста.
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