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Воїнам 95 бригади передали партію FPV-дронів, зібраних на платформі "Житомирський дрон"
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Воїнам 95 бригади передали партію FPV-дронів, зібраних на платформі "Житомирський дрон"

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FPV-дрони, 95 бригада, Житомир
95 бригаді передали FPV-дрони, зібрані на платформі "Житомирський дрон". Житомир, 13 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

13 лютого в Житомирі воїнам 95 бригади передали 18 FPV-дронів, зібраних житомирянами та представниками інших міст на платформі "Житомирський дрон".

Про це у своєму Telegram повідомила пресслужба Житомирської міськради.

За словами начальника міського управління у справах ветеранів Андрія Забігайла, розробники з інших міст дрони роблять в себе, надсилаючи їх потім на тестування.

"Більша частина цих дронів зібрана житомирянами, частина – представниками з інших міст. Люди з інших міст висилають нам дрони Новою поштою, ми їх тестуємо, тоді передаємо військовим. Проєкт "Житомирський дрон" працює вже три місяці. Відтоді всі дрони, які зібрали люди, пройшли тестування. Деякі з них були підправлені інженерами, але загалом можна зазначити, що 100% дронів, які збираються, є справними", — сказав Андрій Забігайло.
Андрій Забігайло передає військовим дрони
Андрій Забігайло передає військовим дрони. Фото: Житомирська міська рада

Воїнам 95 бригади передали партію FPV-дронів, зібраних на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Житомирська міська рада

Цього разу на передову 95 бригаді передали 18 дронів.

"Ці дрони допомагають нам знищувати ворога. Ми підв’язуємо до них боєприпаси, безпілотник летить до цілі і вражає її методом детонування чи ударним методом. Часто ми використовуємо їх для проведення розвідки, оскільки вони оснащені камерами", - розповів військовий 95 бригади.
Воїнам 95 бригади передали партію FPV-дронів, зібраних на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Житомирська міська рада

Воїнам 95 бригади передали партію FPV-дронів, зібраних на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Житомирська міська рада

Авторизувавшись через Дію на платформі "Житомирський дрон", житомиряни та жителі інших міст можуть:

  • зібрати FPV-дрон;
  • навчитися збирати дрони;
  • фінансово підтримати збір і закупівлю дронів;
  • стати постачальником запчастин для збирання дрона.

Раніше Суспільне повідомляло, що станом на січень 2024 року на платформі "Житомирський дрон" зареєструвалися понад 4 тисячі людей. Завдяки цій платможна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або задонатити на закупівлю дрона. Завдяки цій платформі можна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або задонатити на закупівлю дрона.

У грудні 2023 року в міськраді визначилися, як виплачуватимуть компенсації за зібрані чи придбані FPV-дрони.

30 грудня у Житомирській міській раді показали перші вісім безпілотних літальних апаратів, виготовлених на платформі "Житомирський дрон". Усі вісім дронів пройшли тестування фахівців.

Станом на 3 січня 2024 року на платформі "Житомирський дрон" 186 людей зареєструвалися інженерами дронів чи постачальниками комплектуючих. У Житомирі планують щомісяця відправляти на фронт 1000 дронів від міста.

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