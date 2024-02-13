У поліції Ессена (Німеччина) заявили, що після численних опитувань свідків та оцінки фактів щодо вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова конкретних доказів ксенофобії наразі немає.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті поліції.

"Вчора українські ЗМІ публікували матеріали, в яких йдеться про достовірні відомості про те, що на їхніх співвітчизників напали виключно через те, що вони українці. Проте після численних опитувань свідків та оцінки фактів — конкретних доказів ксенофобського акту наразі немає. Все вказує на спонтанну ескалацію насильства з боку 15-річного головного злочинця", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що під час ретельного розслідування необхідно з’ясувати, що саме сталося у той вечір, коли на українських спортсменів напали та причину цієї жахливої події.

Що відомо про напад на українських спортсменів

10 лютого у Німеччині на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні, а Козаченко перебуває у реанімації. Слідчим вдалося встановити особи двох молодих людей, які напали на українців. Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину, і заарештували за місцем проживання. Ними виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена та 14-річний німець-грек з Херне, обидва з яких вже неодноразово фігурували у кримінальних справах. Пізніше речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. За його словами консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.