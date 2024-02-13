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Від початку повномасштабної війни на Львівщині облаштували понад 9200 місць для переселенців
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Від початку повномасштабної війни на Львівщині облаштували понад 9200 місць для переселенців

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Львівщина стала однією з областей, які прихистили найбільше переселенців. За цей час в області облаштували понад 9200 місць для внутрішньо переміщених осіб. З них 5904 збудували і майже 3400 переобладнали.

Про це повідомив Суспільному заступник директора департаменту економічної політики Вадим Табакера.

Кристина Літвішко разом з сім’єю евакуювалася з Лисичанська Луганської області на початку повномасштабного вторгнення.

"Ракета перелетіла через наш дім і влучила в інший. Прямо в квартиру, вона загорілась. Ми в підвалі жили з двома дітьми, там і спали. Тільки підеш їсти готувати, там вже ракети летять, там страшне що", — розповідає переселенка.

Мешканці Лисичанська приїхали на Львівщину без нічого. Спочатку жили в школі, потім в будинку в селі, а коли відкрили соціальний гуртожиток в Неслухові, оселилися там. У тому ж гуртожитку Кристина працює.

"Чоловік ставав на біржу і йому знайшли роботу, працює охоронцем, а я тут працюю", — додає жінка.

Кристина Літвішко
Кристина Літвішко. Фото: Суспільне Львів

Зараз у соціальному житлі в Неслухові живе 70 вимушених переселенців.

"Це житло ми відкрили вже півтора року тому, це було 20 листопада 2022 року. Тоді заселили наших мешканців, які раніше проживали в комунальних установах. Здебільшого це люди з "гарячих" точок – це є Донецька область, Луганська область, Миколаївська область", — говорить відповідальна за ВПО в Новояричівській громаді Катерина Кремінь.

Соціальне житло
Соціальне житло. Фото: Суспільне Львів

З початку повномасштабного вторгнення на Львівщині облаштували понад 9 тисяч місць для проживання вимушених переселенців. Частково збудували нові, а також переобладнали наявні приміщення.

"Фактично за два роки 172 проєкти почали реалізацію і 70 з них вже завершено, 89 ще в процесі реалізації. В наступному періоді плануємо закінчити близько 90-100 проектів, які дадуть нам від двох до п'яти тисяч місць для проживання внутрішньо переміщених осіб", — каже Вадим Табакера.

За майже два роки на створення житла для вимушених переселенців скерували один мільярд сто мільйонів гривень. З них 540 мільйонів — це гроші з обласного бюджету, ще 454 мільйони — гроші донорів.

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