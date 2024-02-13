У Черкаській області розшукали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці побутової електроніки в приватному будинку у Водяницькій громаді.

Якщо провину чоловіка доведе суд, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі, розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк.

За словами речниці, подія сталася 12 лютого:

"До звенигородських правоохоронців звернувся житель Водяницької громади та повідомив про крадіжку. Чоловік розповів, що поки його не було вдома, до будинку вдерся невідомий та викрав електронну техніку. Правоохоронці підозрюють раніше судимого 34-річного жителя Катеринополя", — пояснила Зоя Вовк.

Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Наразі досудове розслідування триває.

Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі, оскільки крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

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